Омичи шокированы уровнем организации городского праздника «Новым городом»

«Новый город» - общественное движение, которое позиционирует себя как коллектив, способный изменить город к лучшему. Но, по мнению жителей Омска, организация занимается ничем.

На днях у культурно-досугового центра «Иртыш» в 3-м Микрорайоне города состоялось событие, на которое были приглашены обычные омичи. Организацией занимался «Новый город». Горожане пришли на праздник, ожидая весело провести время в кругу семьи.

Однако их встретила неубранная площадка. В разгар дня на событие пришли мамы с детьми. Женщины не могли оставить малышей и должны были ходить за ними по пятам и следить, чтобы за время проведения мероприятия их ребёнок не поднял с земли мусор. Последнего у «Иртыша» было слишком много: пустые бутылки из-под алкоголя, упаковки, окурки и стекло под деревьями в траве. Некоторым горожанам показалось, что территорию не удосужились даже подмести. Опасный семейный отдых от «Нового города» шокировал горожан чуть меньше, чем речи политиков с трибуны, говорящих о благоустроенном Омске.