«Дышим плесенью»: Жильцы омской многоэтажки жалуются на ужасные условия жизни

В Омске жильцы 4-этажного дома обеспокоенны условиями, в которых им приходится проживать. Однако управляющей компании всё равно, и ремонта в ближайшее время не предвидится.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте», пожелавший остаться анонимным, решил поделиться фотографиями дома, в котором проживает. Автор снимков уточнил, что здание находится по адресу улица Молодогвардейская 9. «Содержания практически 0», - пишет пользователь. Он уточнил, что квитанции за оплату работ приходят постоянно и своевременно, а вот изменений в доме не наблюдается. Автор уточняет, что в подъезде постоянная сырость, и им буквально приходится дышать плесенью.

Пользователи сети отмечают, что своими ужасными проблемами надо делиться не в социальных сетях, а писать письма и жалобы, как в управляющую компанию, так и в вышестоящие органы. Они уверены, что переживания за здоровье и жизни детей, о которых уточнял автор, должны перерастать в действия, а не в пустые публикации в Сети. Пользователи отмечают и тот факт, что множество омских многоэтажек находятся в аварийном состоянии.