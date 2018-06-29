Посетители VK Fest снова стали жаловаться на очереди

Места на парковке также достались исключительно «избранным», успевшим их занять.

Люди пришли на VK Fest, привлечённые тем, что там должно было выступить много популярных артистов, включая Елену Темникову, Светлану Лободу и Диану Арбенину. Однако некоторые посетители так и не дождались любимых звёзд эстрады. У фанатов Дианы Арбениной это не вышло, поскольку сама звезда не смогла попасть на фестиваль из-за сложностей с перелётом. Певица извинилась за это перед поклонниками, посетовав на плохую работу авиалиний.

Однако это был единственный случай, где у посетителей мероприятия не было претензий к организаторам. Основной бедой оказались очень большие очереди. Учитывая дороговизну билетов, люди не ожидали, что будет так тяжело пробиться на фестиваль, хотя ситуация, стоит отметить, уже повторялась в прошлом году. Некоторые зрители пожаловались, что, устав стоять, просто ушли, несмотря на возможность вживую увидеть кумира. Администрация фестиваля не прокомментировала никак, почему снова возникли такие проблемы.