Игорь Николаев поздравил Игоря Крутого с «битловской» датой

Игорь Николаев не пропустил День рождения своего близкого друга и отметился двумя известными песнями в качестве поздравления.

29 июля Крутому исполнилось 64 года, и Николаев, как опытный музыкант, не мог не сравнить этот возраст с «битловсокой» датой. Певец вспомнил о песне группы «The Beatles» «When I'm Sixty Four», в которой юноша вопрошает у девушки: «Буду ли я тебе нужен, когда мне будет 64?». Песня, кстати, была написана популярным тандемом Леннон — Маккартни, подарившем миру бессмертные хиты, в чём некоторые поклонники увидели иронию.

Не забыл Николаев и о плодах их общего творчества. Более 20 лет дружбы Игоря Николаева и Игоря Крутого ознаменовались любимыми песнями, которые были написаны для других исполнителей: «Свадебные цветы», «Тысяча лет», «Я люблю тебя до слёз», «Ну и пусть», «Столик на двоих» и многие другие. Друга Николаев поздравил дружеской песней о друге «Мой друг», музыку к которой написал сам Крутой. Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали авторам много лет прекрасной дружбы и плодотворной работы.