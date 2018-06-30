Сервис Google Maps зафиксировал предложение руки и сердца

Влюблённая пара из Италии путешествовала в водах рядом с островом Капри. На Google Maps оказалось фото, где парень протягивает девушке кольцо.

Эта романтика оказалась позволительна, поскольку у сервиса открытая политика. Пару, которая отдыхала на яхте в море, транспорт Google Maps не увидел, но в исследовании местности помог сам молодой итальянец. С помощью панорамной съёмки он добавил такую важную часть из истории собственной жизни в Google Street View.

Чем закончилось предложение руки и сердца, не уточняется. Однако пользователи Сети предположили, что девушка могла согласиться, иначе парень вряд ли стал бы фиксировать такой момент. Ранее сервис уже прославил большого пушистого кота, также живущего в Италии. Недовольное животное, появившееся на ресурсе благодаря одному туристу, сравнили за важное выражение морды с главным героем эпопеи «Крёстный отец».