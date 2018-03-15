В Сети обсуждают слитый ролик с трезвой Деми Ловато

Деми Ловато ведёт себя спокойно, она не растеряна и явно ещё не принимала никаких веществ наркотического характера.

Судя по имеющимся кадрам, знаменитость праздновала именины девушки из своей подтанцовки. По словам гостей праздника, Деми Ловато действительно сохраняла трезвость. Так и было и до того. Однако спустя считанные часы ролик удалили отовсюду, ничего не став пояснять. Пользователи Сети стали обсуждать, действительно ли Деми Ловато просто притворялась, что у неё всё хорошо. Потому и радовала окружающих доброй улыбкой. На самом деле певица себя так не чувствовала.

Это было доказано тем, что спустя время знаменитость попала в больницу. Диагноз – передозировка неизвестными наркотическими веществами. В итоге, был приостановлен документальный фильм об исполнительнице. Стоит отметить, что Ловато длительное время после затяжного лечения сохраняла свою трезвость. Однако полностью справиться в зависимостью ей так и не удалось, в чём певица честно призналась своим поклонникам.