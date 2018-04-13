Учёные: Желание иметь детей делает женщин сексуальней

Многие пары переживают, что после рождения ребёнка их сексуальная жизнь пойдет на спад. Однако специалисты уверены, что желание родить идёт женщинам только на пользу.

Согласно исследованиям учёных из Университета Шеффилда каждая пятая женщина поменяла свои взгляды на сексуальную жизнь после решения завести детей. При этом, треть из них слишком переживают из-за этого, стремясь улучшить себя в любом из аспектов жизни. Основными поводами для переживаний стали: вес, возраст, а также опыт их друзей в данном вопросе.

Учёные провели опрос среди 1000 женщин, чтобы узнать, как они готовят себя к продолжению рода. Каждая четвёртая постаралась изменить свою диету так, чтобы чувствовать себя более здоровой. 20% из опрошенных постаралась похудеть, а треть бросила курить ради того, чтобы повысить шансы на беременность. Эксперты отмечают, что желание иметь детей слишком увлекает представительниц прекрасного пола, из-за чего они становятся излишне напряженными. Однако, несмотря на это, для каждой пятой изменения идут на пользу, делая их сексуальней.