«Не вымерли»: В Екатеринбурге поселился «тираннозавр»-музыкант

Скрасить скучные будни жителей города осмелился местный музыкант, медленно набирающий популярность среди прохожих.

Как сообщают местные жители, «тираннозавр» был замечен несколько раз, играющим на станциях метрополитена. При нём была гитара, в чехол для которой прохожие щедро сбрасывали мелочь, чтобы помочь выжить «не вымершему» предку. Однако увидеть музыкального «зверя» дано не каждому: некоторые пользователи Сети писали, что замечали его на улицах города, другим же он не показывался совсем.

Но горожане совсем не прочь встретить динозавра на улице и спеть с ним под гитару несколько легендарных хитов. В свободное от концертов время молодой человек, переодевающийся в костюм динозавра, ездит в сценическом наряде на мопеде по Екатеринбургу. Также, в Сети говорят о другом «тираннозавре», который поселился ранее в Санкт-Петербурге.