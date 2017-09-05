«Всё испортила»: Оксану Фёдорову раскритиковали за сильные перемены во внешности

Сильно постаревшая «Мисс Вселенная» в погоне за идеалом решила прибегнуть в кластической хирургии. Поклонники обеспокоены, насколько далеко Оксана может зайти.

В 2001 году Оксана Фёдорова получила звание «Мисс Россия», а в 2002 году завоевала титул «Мисс Вселенная». Долгое время мать двоих детей оставалась для поклонников со всего мира идеалом женской красоты. Недавние снимки знаменитости шокировали фанатов, ведь перед ними предстал совершенно другой человек. 40-летняя Оксана так увлеклась инъекциями молодости, что её лицо совсем не узнать.

Последствия пластики пользователи заметили на одном из последних снимков Фёдоровой. На фотографии девушка крупным планом сфотографировала лицо. Комментаторы заметили, что выражение её лица совершенно не меняется, будто бы её мышцы настолько стянуты ботоксом, что ей даже говорить трудно. Поклонники раскритиковали девушку за то, что она решила увеличить губы. Также комментаторы уверены, что Оксана изменила форму скул. Под фото набралось множество негативных комментариев: «Всю красоту испортила», «Плохо губы накачали? Глаза стали другие, овал лица. Зачем вам эта пластика?», «Раньше была красоткой, а сейчас совсем не узнать, ужас», «Всё лицо перекроила».

Раньше девушка не решалась на такие снимки, а лицо часто прикрывала волосами. Сама Фёдорова не отвечает на комментарии с вопросами о пластике и предпочитает отдавать всю себя работе. Оксана создала в 2009 году фонд «Спешите делать добро!», а также делает крупные благотворительные взносы на реконструкцию исторических объектов по всей России.