Дженнифер Энистон продолжает радоваться жизни после развода с Джастином Теру

Поклонников заинтриговала надпись на чехле для телефона актрисы.

49-летнюю актрису заметили в коротких шортах после съёмок в новом фильме «Тайна убийства» от Netflix. Новая кинокартина рассказывает о приключениях пары на курорте, куда они отправились, чтобы возобновить отношения. По сюжету Дженнифер вместе с Адамом Сэндлером согласились на интимную связь с неизвестным человеком. Всё произошло на судне пожилого миллиардера, который вскоре был убит. Пара окажется главными подозреваемыми по делу.

Дженнифер Энистон в приподнятом настроении возвращалась в свой отель. Из салона своей машины девушка решила сфотографировать озеро Комо в Италии. Больше всего поклонникам понравилась наклейка на чехле звезды сериала «Друзья». На двух розово-белых сердцах была надпись «любовь – это любовь». Поклонники рады, что актриса продолжает радоваться жизнь и окружает себя приятными мелочами. Хотя процесс развода Джастином Теру закончился около 5 месяцев назад, в Сети уже появились слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон.