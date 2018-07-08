Сергей Жуков прервал концертный тур из-за предстоящей операции

Артист успокоил поклонников, отметив, что его заболевание не смертельно, просто нужно немного подправить здоровье, чтобы и дальше радовать их на концертах.

Сергей Жуков опубликовал два видео, где решил пояснить, что с ним происходит, после большого количества встревоженных сообщений от фанатов. По словам певца, главная причина пошатнувшегося здоровья – усталость от большого количества выступлений. Кроме того, болезни, на которые исполнитель старался не обращать внимание ради концертов, сейчас его сильно подкосили. Однако совсем к постели Сергея Жукова это не приковало.

Просто теперь певец вынужден вместо концертных залов пребывать постоянно в больнице под наблюдением докторов. Артист извинился перед теми, кто желал увидеть его выступления в рамках августовского тура. Однако Жуков отметил, что надеется вернуться на сцену после предстоящей операции, если она пройдёт успешно. Поклонники пожелали певцу как можно скорее выздороветь.