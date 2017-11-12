Plus-size модель из-за менструации потеряла подписчиков в Instagram

Грейс Виктори (Grace Victory) решила «нормализовать» тему менструации в обществе самым радикальным способом и опубликовала интимный снимок, которой пришёлся по душе не всем фанатам.

Поклонники Грейс должны были привыкнуть к выходкам своей любимицы. Девушка ведёт активную жизнь в Instagram, YouTube и других социальных сетях, где откровенно говорит с фанатами на «запретные» в обществе темы и пропагандирует феминизм и бодипозитив. Plus-size модель давно смущала позиция жителей 21 века, которые стыдятся говорить о биологическом процессе, относясь к нему, как к чему-то грязному.

Бороться с привередливостью общества Грейс Виктори принялась при помощи соцсетей. В Instagram она опубликовала фотографию, на которой лежит рядом с кровавым пятном на простыне. Так девушка призвала относиться к менструации нормально, но её не поддержало более двух тысяч человек. За 24 часа количество её подписчиков в социальной сети сократилось до 148 тысяч, но оставшиеся пользователи поблагодарили Грейс за смелость.

Оказалось, многие девушки до сих пор под давлением общественности чувствуют себя «неправильными» и «грязными» в период «тех самых дней». Но модель не расстраивается и говорит, что продолжит рушить стереотипы ценой популярности.