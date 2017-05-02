Выглядит эффектно: Девушка уехала от парня из-за его большого полового члена

Британка по имени Софи считает, что девушки должны расстаться с фантазиями о неземном удовольствии, которое им может подарить парень с большим пенисом.

Софи рассказала, что давно встречается с молодым человеком, член которого доставил ей больше боли и проблем, чем радостных секунд. Половой член её парня в состоянии возбуждения достигает 21,6 сантиметров. «Пострадавшая» поделилась, что не смогла скрыть своё нескромное удивление, когда впервые увидела «орудие для пыток».

Из-за боли, которую Софи ощущает при каждом половом акте, девушка уезжала от парня несколько раз, однако некая «химия» заставляет пару сходиться вновь. Молодые люди не могут жить вместе, но регулярно имеют секс три-четыре раза в неделю. Девушка говорит, что большой пенис только выглядит эффектно, но на деле заставляет партнёршу почти страдать и создаёт массу комплексов обоим.