В Новгороде скульптор радует отдыхающих на пляже фигурами из песка

Отдыхающие на Павловском пляже получают удовольствие не только от солнца и воды, но и песчаных фигур. При этом, скульптор приходит каждый день, чтобы порадовать всех очередной работой.

Скульптуры привлекают внимание не только резвящихся на песке детей, но и взрослых. Отдыхающим настолько нравится увлечение мужчины, что нередко они решаются ему помочь в возведении очередной песчаной фигуры. Сам мастер не берёт за свою работу ничего, и делает всё только ради удовольствия, как своего, так и отдыхающих.

Однако не всех такой род творчества радует. На следующий, после возведения день, фигуры оказываются разрушенными. Сторонникам песчаных скульптур такие действия не нравятся, ведь работы мастера делают Павловский пляж красивее и разнообразнее. Стоит отметить и то, что скульптор занимается подобной деятельностью давно. Ранее мужчина занимался тем, что изготавливал фигуры на заказ для различных мероприятий и праздников.