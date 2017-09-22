«Условное волшебство»: Участница SEREBRO рассказала об опыте жюри в «Всё, кроме обычного»

По словам солистки SEREBRO Ольги Серябкиной, ранее она к такому никогда не имела отношения.

«До этого шоу я вообще не была в теме фокусов, иллюзий и прочих штук. Поэтому, оказавшись на «Всё, кроме обычного», я могла судить максимально непредвзято. В отличие от профи, которые были со мной, мне было интересно всё», - рассказала солистка популярной группы. Ольга Серябкина назвала проект «условным волшебством», отметив, что считает его очень «классным». Поклонники согласились с участницей SEREBRO только частично. Певица показала несколько фото, на одном из которых были и другие члены жюри, включая и Азамата Мусагалиева.

Фанаты выразили сомнение, что популярного комика можно назвать профи в жанре фокусов. Некоторые подписчики также отметили, что образ, который Ольга Серябкина выбрала для проекта, очень ей шёл, она была невероятно красивой. Другие поклонники отметили, что для певицы это был полезный опыт – всё-таки шоу не касалось музыки.