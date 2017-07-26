В Санкт-Петербурге жильцы столетнего дома боятся его обрушения

Первые сигналы беды уже прозвучали: в детской комнате одной из квартир обвалилась часть потолка.

По сообщениям жильцов, дом расположен по адресу 23/20 по Кондратьевскому проспекту в Санкт-Петербурге. Столетнее здание находится в «неадекватном состоянии», но городские службы не реагируют на проблему. Владельцы комнат в жилом доме сообщают, что трещины присутствуют на потолках и стенах всех квартир, несмотря на качество и новизну ремонта.

Жильцы боятся даже трамваев, от которых вибрируют стены и полы. Хотя иногда для мини-землетрясения достаточно играющих в квартире выше детей. По факту обвала части потолка и возможного обрушения дома жильцы обратились в жилищный комитет приёмной Администрации Санкт-Петербурга. Пока семьи с детьми живут в ожидании и страхе. Ранее на дом не обращали внимания, поэтому статус аварийности не был определён.