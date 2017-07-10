«В кровати не помещайтесь?»: Глюкозу фанаты высмеяли за фото на бетонном полу

Певица Глюкоза порадовала фанатов новым снимком с отдыха, но нелепость кадра только вызвала насмешки со стороны поклонников.

На новом фото известная артистка позирует в положении лёжа в соблазнительной позе. На певице надет красочный купальник, в котором она рассуждает о сложности бытия и о том, как долго звезда ждала отпуск и теперь не может ему нарадоваться, потому и не торопится на сцену. Мысли артистки вызвали смех у поклонников.

«Бедная, каждый день в 6 утра и в угольную шахту пахать», «Судя по фото, ты и правда не торопишься. Сползаешь медленно!» - пишут в комментариях фанаты. Недоумение вызвало и место съёмок Глюкозы: девушка расположилась на бетонном полу, забросив ноги на кровать: «В кровати не помещайтесь?» - высмеивают её фаны. В немилости у них даже купальник любимицы, который сравнили с бабушкиным нарядом.