Жена человека, лишившего жизни Джона Леннона, знала о планах супруга за два месяца до гибели певца

По словам Глории Хироко Чепмэн, её муж сказал ей, что хочет застрелить Джона Леннона, чтобы сделать себе имя.

Участник The Beatles был лишён жизни в возрасте 40 лет на пороге своей квартиры в Нью-Йорке. За два месяца перед этим Марк Чепмэн отправился в Нью-Йорк, не скрывая планов от жены. Глория вспомнила, что некоторое время он сомневался, стоит ли это делать, и признавался, что любовь супруги может остановить его. Он сообщил, что попытается в Нью-Йорке всё обдумать. То, что Марк всё-таки воплотил свои планы, стало для Глории Хироко Чепмэн настоящим шоком.

Она узнала о гибели Джона Леннона, включив телевизор. «В ту ночь моя жизнь сильно изменилась. Я теперь была супругой преступника, чья жертва была известна и любима миллионами людей во всём мире», - призналась женщина. Она отметила, что родные и друзья убеждали её развестись, однако она не согласилась, и теперь ждёт, когда Марк Чепмэн выйдет из тюрьмы.