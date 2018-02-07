Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко перенесла неудачную пластическую операцию

Известная любительница лечь под нож хирурга Екатерина Колисниченко пожаловалась на последствия последней операции по липофилингу, которая прошла неудачно.

Вмешательство произошло 2 апреля, и Екатерине не потребовалось ждать четыре месяца, чтобы понять, что операция прошла неудачно. Девушка мечтала о «бразильской попе», для чего активно её наедала. Но с экзотическими формами ниже спины увеличились и другие части тела. «Я просила делать забор жировой ткани с области рук, но хирург самовольно полез в область бёдер, которые меня и так устраивали», - рассказала звезда «Дома-2» о том, как проходила подготовка к липофилингу.

Последствия участница телестройки переносила не лучше. По телу проступило много гематом и оттёков, девушку стали мучить головные боли и проблемы со сном. В последние дни Екатерина Колисниченко часто пишет о продолжительных мигренях, с которыми у неё не получается бороться. В области бёдер, где никогда не было целлюлита и других недостатков, появились «ямы». Девушка разочарована пластической операцией и не знает, как справляться с последствиями.