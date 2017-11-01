Экс-участник «Дом-2» рассказал про ложь пожилой супруги Гогена Солнцева

Скандальный Май Абрикосов рассказал, что Екатерина Терешкович не та, за кого себя выдаёт.

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов следит за жизнью своих коллег по цеху. В одном из выпусков телепередачи «По делам несовершеннолетних» мужчина заметил пожилую супругу Гогена Солнцева. 63-летняя Екатерина Терешкович солгала и назвала себя бабушкой одного из участников судебного разбирательства. Женщину переодели в лохмотья, загримировали и назвали Татьяной Самариной.

Май считает, что телевидению пора избавляться от формата постановочных реалити-шоу. Мужчина уверен, что нужно поменять состав организаторов, которые просто устали выполнять свою работу. Шоумер уверен, что у редакторов не хватает тем из личной жизни звёзд, поэтому приходится прибегнуть к постановочным выпускам. По словам Мая, Андрей Малахов, Дмитрий Борисов и Дмитрий Шепелев превратили три самых крупных ток-шоу на отечественном телевидении в конвейер.