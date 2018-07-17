Королева-консорт Испании вместе с семьёй была замечена на Майорке

Частая гостья страниц испанских модных журналов королева Литисия весело проводит время на Майорке с мужем королём Филиппом VI и дочерями.

Каждый день королева-консорт меняет свои наряды, поражая местных жителей своим безупречным вкусом. Так королеву Литисию можно было заметить в сером свободном летнем платье во время прогулки по набережной во время 37-го кубка «Copa del Rey Mapfre», тогда как её дочери – принцессы София и Леонор – щеголяли по Майорке в одинаковых белом и нежно-розовом сарафанах.

На следующий день королева Литисия была замечена прогуливающейся с королём Испании Филиппом VI и его матерью в ярко оранжевом топе и длинной пышной синей юбке с цветочным узором. Папарацци отмечают, что семья выглядит вполне слаженной и доброжелательной друг к другу. Напомним, что слухи о проблемах в браке стали появляться в прессе после Пасхи, когда в СМИ просочилась информация о том, что королева Литисия стала более требовательной к наследницам во время позирования для фото.