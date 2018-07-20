Эксперты рекомендуют родителям отбирать гаджеты у детей

Раньше родителям приходилось ограничивать время, которое дети проводят перед экранами телевизора. Но из-за развития технологий появилось множество устройств, которые могут оказаться даже вредней.

Смартфоны и планшеты занимают большую часть жизни современного человека. И, если у взрослых есть дела, которые не требуют отлагательств, и они не могут всё время проводить с гаджетами, то у детей всё обстоит иначе. Подобная тенденция наблюдалась с телевизорами, однако сейчас они утратили свою популярность.

Специалисты из Американской Ассоциации Сердца провели исследования и пришли к выводу, что дети не должны проводить у экранов более 2 часов в день. И не важно, будет это телевизор, телефон или ноутбук. Чрезмерное использование гаджетов может привести к серьезным проблемам с сердцем, ожирению и другим заболеваниям. Специалисты напоминают и о том, что просто включенный телевизор является вредным фактором. В некоторых ситуациях они рекомендуют отобрать у ребёнка устройства, даже если он очень увлечён. Эксперты отмечают, что нельзя забывать и об активном отдыхе, которого стало меньше, потому что дети увлечены устройствами.