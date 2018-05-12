«Но вы держитесь»: В Омске нет бюджета на борьбу с мусором

Жители Омска жалуются на то, что в определённых районах города не хватает урн, из-за чего скапливается большое количество мусора. Пользователи Сети рассказали, почему их не могут установить.

В одной из групп «ВКонтакте» появилась публикация от жительницы Омска, которая получила ответ на свои жалобы. Женщину не устраивало то, что в районе набережной отсутствуют урны возле лавочек. Из-за этого некоторые отдыхающие начинают выкидывать мусор где придётся. В ответ на свои замечания женщина получила ответ о том, что в бюджете нет средств на установку дополнительных урн, и поэтому ситуацию исправлять никто не собирается. В качестве доказательства своих слов она опубликовала снимок ответа, который пришел ей из Администрации города Омска.

Пользователи социальной сети отреагировали на публикацию довольно агрессивно. «Денег нет, но вы держитесь», - пишет один из подписчиков группы, вспомнив фразу, которая для многих стала крылатой. Многих не устраивает то, что для благоустройства города и его чистоты выделяется мало денег. Некоторые из них предлагают жителям города выходить на улицы и заняться борьбой с мусором самостоятельно, чтобы как-то улучшить ситуацию.