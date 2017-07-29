Золотая Рыбка Витебска потеряла ключ от города

Витебск лишился одной из главных достопримечательности города - ключа. В честь празднования 1043-летия города, в Витебске был установлен памятник Золотой Рыбке, которая во рту держит ключ от города.

Эта скульптура очень популярна как у жителей города, так и у туристов. Однако горожане обратили внимание, что ключ пропал. Некоторые утверждают, что ключа нет уже с июня, но точное время никто указать не смог. Месторасположение скульптурной пары было выбрано не случайно. По старой городской легенде, именно с этого места несёт начало город Витебск. Рыбка, по одной из версий, символизирует собой рыбный промысел в городе, а по другой является прямой отсылкой к сказке Александра Пушкина. Пока что никаких новостей о судьбе ключа нет, как и свидетелей кражи.