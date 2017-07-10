В центре Омска жители находят массу костей

Центр Омска в районе бульвара Мартынова, который сейчас переживает реконструкцию, будоражит жителей города своими секретами. Омичи боятся того, что найдут следующим.

Больше всего страха нагнетает вскопанная Аллея литераторов. Пока специалисты проводят замену коммуникаций, один из местных жителей, часто проходящий в том месте, собирает «урожай» из костей. По его словам, находка, которой он поделился в Сети, далеко не единственная за последнее время.

Снимки иллюстрируют большое количество остатков костей, в чём можно убедиться, заглянув внутрь находки. Пользователь опрометчиво назвал кости человеческими, чем насмешил горожан. Согласно истории города, район бульвара Мартынова ещё до революции стал обустроенным. О массовых погребениях или крупных битвах история молчит. Но ещё более глубокая история наводит на догадку об останках крупного рогатого скота, который здесь могли похоронить много лет назад.