Водители Симферополя саботируют работу

Жители города бьют тревогу, водители общественного транспорта решили самостоятельно изменить свой рабочий график.

Курсирование автобусов в городе Симферополь обычно длится до 9 часов вечера, однако водители маршрута №30 решили изменить свой рабочий график и отправляться домой уже в 17:30. Но пассажиры недовольны таким обстоятельством, поскольку это время считается часом-пик, когда люди возвращаются с работы, учёбы, дачи и из-за сокращённой смены водителя, они не имеют возможности свободно ездить. Пассажири публикуют посты недовольства в социальных сетях, удивляясь причине такой халатности со стороны водителей и перевозчика и обвиняют их в саботаже. Но водители отказываются комментировать ситуацию.

По имеющимся данным, Симферополь постоянно страдает от нехватки городского транспорта. Местные власти ищут возможные решения для улучшения качества услуг.