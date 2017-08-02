Отдыхающие показали ужасы пляжей Крыма

Желавшие провести свой отпуск в Крыму несколько раз пожалели о своём решении в тот момент, когда впервые ступили на местные пляжи.

Десятки фото ежедневно попадают в Сеть от жителей и гостей полуострова. Отдыхающие в Судаке, например, чаще всего жалуются на некогда популярный пляж «Меганом». Чистота самого пляжа всегда оставляет желать лучшего, но главный ужас происходит туалетных кабинках. Наплевательское отношение властей привело к закономерному ответу отдыхающих: именно окаменелые экскременты последних можно увидеть по всему полу туалетов.

Кроме антисанитарии, пляжи Крыма стали «славиться» высокими ценами, запретами и мусором. Наличие последней проблемы приводит к массовому мору морской живности – не только рыб, но даже дельфинов. Неприятный запах, на который тоже нередко нарекают местные и приезжие, не позволяет насладиться отдыхом. Но в соцсетях таких пользователей высмеивают, называя «нытиками». В это время приезжие своими видео призывают отказаться от поездки в Крым и посетить «качественные» места.