В Челябинске девушка легла отдыхать посреди проезжей части

Странное поведение пешехода зафиксировал видеорегистратор.

В Челябинске девушка поразила своим решением вздремнуть не в том месте. За минуты до возможного рокового решения она переходила с одной стороны оживлённой дороги на другую. Неадекватность пешехода не помешала ей пересечь проезжую часть на зелёный сигнал светофора и по «зебре». Но дальнейшее поведение девушки оставило водителей в замешательстве и чуть не привело к катастрофе.

Дойдя до противоположной стороны, она вдруг решила вернуться, то и дело останавливаясь напротив приближающихся машин. Водители кричали девушке, но она только могла только огрызаться. Видео заканчивается тем, как пешеход возвращается на исходное место и ложиться отдыхать посреди дороги на пешеходном переходе. В Сети пользователи стали гадать о причинах странностей девушки, но догадки заканчиваются насмешками.