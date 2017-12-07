Исследователи: Четверть подростков попросили родителей о татуировке

Тату-культура набирает всё большую популярность, и родители поставлены перед выбором – брать на себя ответственность за наколку ребёнка или нет.

Детская больница C.S. Mott при Мичиганском университете провела опрос и выяснила, что около четверти родителей столкнулись с желанием ребёнка набить татуировку. 78 процентов родителей ясно дали понять, что откажут своему ребёнку в татуировке, если он об этом попросит. Ещё 10 процентов позволят подростку сделать наколку, чтобы поощрить или запечатлеть особый случай в жизни. Единственное условие – рисунок должен быть скрыт от чужих глаз. Исследователи из Pew Research Center выяснили, что около 38 процентов американцев в возрасте от 18 до 29 имеют, по крайней мере, одну татуировку. В России почти четверть рабочего населения имеет татуировки или пирсинг.

Российский психолог Ирина Лехт назвала татуировки аутоагрессией. Специалист уверена, что подростки испытывают удовольствие от того, что причиняют себе боль. Ранее Следственный комитет утверждал, что рисунки бабочек, китов, единорогов и медуз свидетельствует о суицидальных мыслях подростков. С такой позицией не согласились представители тату-культуры и заявили, что каждый вкладывает свой смысл в рисунки на коже.