Ультракороткие футболки для мужчин стали модным мировым трендом

Дизайнеры из Великобритании предложили миру новый тренд для мужчин. Теперь все представители сильного пола, которые увлекаются стильными нарядами, должны в своем гардеробе иметь ультракороткую футболку.

Модным мировым трендом станы чрезвычайно короткие футболки для мужчин, которые способны покрыть лишь плечи и грудь. Модники сбиты с толку и сравнивают мужскую новинку с женским спортивным бюстгальтером. Приобрести футболку можно в разных расцветках в интернет-магазинах, однако скоро новинка появится и в стационарных бутиках.

Стоимость футболки составляет 10 фунтов стерлингов, что равняется примерно 877 российских рублей. Данную трендовую вещь дизайнеры рекомендуют носить с джинсовыми брюками и кедами.