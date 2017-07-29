Перепев известный хит, студенты напомнили о романтике стройотрядов

Студенческий стройотряд «Мирный атом», состоящий учащихся челябинских ВУЗов захотел воспеть малярные, штукатурные и монтажные работы, которые они проводили этим летом на заводе «Маяк».

О слегка подзабытой романтике стройотрядов решили напомнить челябинские студенты, перепев хит «Пустите меня на танцпол» на свой лад. Ребята подошли к этому весело, свежо и, главное, талантливо. Взяв за основу известную песню дуэта HammAli & Navai, они романтизировали тяжёлый физический труд, которым они вынуждены заниматься, чтобы немного улучшить своё материальное положение или заплатить за учёбу в будущие семестры.

Ремейк под названием «Пустите меня на Маяк», с иронией повествует об остром желании проснуться пораньше и выдвинуться на объект для ударного труда. Пользователи Сети отмечают исполнение песни и качество записанного материала. Менее, чем за сутки новый хит набрал около 7 тысяч просмотров.