Всяко лучше Нижнего Новгорода: Дети Ростова играют с тротуарной плиткой посреди парка

Жители Ростова-на-Дону поражены условиями, в которых играют их дети в парке.

Забавной и одновременно тревожной фотографией поделился один из жителей города. Снимок был сделан в парке, расположенном по улице Пушкинской. На нём запечатлены играющие дети. Однако вместо привычных лопаток и ведёрок в их руках можно заметить тротуарную плитку. Играют же дети тоже не в детской песочнице, а в песке разобранного тротуара. Рядом с играющими детьми на фото можно рассмотреть детский вагончик, что свидетельствует о частом появлении детей в этой части парка.

Жители города не понимают, как детей допустили к игре с опасной плиткой. Более того, разобранный участок не был ограждён. В Сети только посмеялись с находчивости детей и их умения адаптироваться к «тяжёлым» условиям жизни. Хотя игра в песке со строительным материалом кажется всяко безопаснее и лучше, чем травмоопасные качели для детей-инвалидов в Нижнем Новгороде, например.