В Омске водитель «Яндекс.Такси» уснул посреди дороги

Омская служба «Яндекс.Такси» не перестаёт пугать своих клиентов сонными и опасными водителями. Горожане призывают массово обращаться в полицию.

Об очередном происшествии в социальной сети сообщил житель Омска. Он записал на видео машину и водителя «Яндекс.Такси», который, изнурённый работой, просто уснул за рулём. Свой адрес очевидец не назвал, но по видео становится ясно, что машина такси находится на дороге большого жилого комплекса.

Таксис не стал занимать парковочное место, а расположился прямо посреди дороги. Из машины «Яндекс.Такси» доносится музыка, пока водитель транспортного средства в неудобной позе пытается выйти из состояния сна. Об этом также сообщил очевидец, отмечая, что таксис не смог даже выключить свет и заглушить мотор и иногда делает попытки сдвинуться с места.

В Сети пользователи высказали своё возмущение. Они знают, что сотрудникам «Яндекс.Такси» в Омске приходится тяжко, и их условия труда в несколько раз хуже, чем в других городах. Однако это не повод засыпать на рабочем месте и подвергать пассажиров опасности. Напомним, что именно из Омска поступают самые тревожные новости о ДТП, вызванные «Яндекс.Такси».