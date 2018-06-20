Ольга Бузова создает интригу возле своего нового ухажера

«Всем хорошего вечера, и мне», - делится она в соцсети. Проект «Замуж за Бузову» уже дал свои плоды - считают поклонники.

После того как поп-дива рассталась с футболистом Тарасовым она до сих пор находится в активном поиске.

Сегодня стартует премьера проекта «Замуж за Бузову» на канале ТНТ. Но поклонники поющей ведущей уверены — она уже знает своего героя.

Предположения разнятся - может это долларовый миллионер Денис Назаров или фотограф Александр Гринев, а может и вовсе телеведущий Сергей Зеленский. А сегодняшний эфир Дома-2 совершенно запутал фанатов певицы. Она не может сдержать слез, узнав об измене участника телепроекта Дом-2 Романа Гриценко с Ириной Пинчук.

Ольга Бузова не прекращает создавать интригу возле личности своего нового ухажера, то букетиком похвастается, то собирается на свидание. Занято ли сердце скандальной телеведущей — остается только догадываться.