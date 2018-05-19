В Тагиле просроченные куличи лежат на полках магазинов по полгода

Производитель всеми силами пытается «продлить жизнь» куличам, валяющимся на полках ещё с Пасхи.

Крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий в Свердловской области «Тагилхлеб» всеми силами пытается «продлить жизнь» просроченным куличам. Об инциденте в магазине по улице Первомайская, 32, рассказал местный житель в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидца, приготовлен кулич был в канун 8 апреля, когда в России праздновалась православная Пасха. Около месяца изделие лежало на полках магазина с ценником без указания срока годности. Когда спустя почти полгода кулич окончательно потерял товарный внешний вид, администрацией магазина было решено засушить изделие в печи.

В магазине почти полугодовалый кулич предлагают купить за 260 рулей. Пользователи уверены, что за эти же деньги можно купить в чаю свежеиспечённый торт. Комментаторы возмущены таким «безотходным» производством и грозятся позвонить в полицию, чтобы заявить о нарушении закона РФ «О защите прав потребителей». Более либеральные жители Тагила предлагают просто не выкидывать куличи после истечения срока годности, а сделать доброе дело и накормить ими птиц.