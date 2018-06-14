Блогер Лена Миро раскритиковала в Сети пластическую хирургию

Блогер Лена Миро в Сети принялась критиковать пластическую хирургию и то, что в современном мире мода на «сделанную» внешность все больше набирает популярности. Сама журналистка считает, что для успешной жизни красота не обязательна.

В пример Лена Миро привела американского кинорежиссёра Софию Копполу, которая в свои 47 лет является успешной в США и обладательницей премии «Оскар». «София Коппола в молодости, не самая красивая в мире женщина. Точнее, вообще некрасивая. Однако со всеми её возможностями она никогда особо не заморачивалась на внешности и, тем более, себя не резала, чтобы соответствовать навязанными пластической хирургией стандартам», - заявила Лена Миро.

Блогер призвала молодых девушек не акцентировать свое внимание на внешней красоте, так как успех не зависит от внешних параметров, что и доказывает пример актрисы и кинопродюсера Софии Копполы.