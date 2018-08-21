В Томске массовое бракосочетание прошло под песни Бузовой, исполненные оркестром

В рамках рекламы предстоящего шоу «Замуж за Бузову» телеканал ТНТ решил помочь томским парам узаконить отношения. Бракосочетания прошли под песни главной участницы грядущего реалити, которые исполнил симфонический оркестр.

Телеканал развернул широкую рекламную компанию проекта, который займётся поиском пары для Ольги Бузовой. В Томске прошло массовое бракосочетание, в котором пары могли узаконить свои отношения с помощью ТНТ. При этом, телеканал ответственно подошел к самому процессу, заранее подготовив кольца для молодоженов.

Мероприятие проходило у входа в Большой концертный зал Томска, где был установлен белый шатёр, а также плакаты с названием шоу «Замуж за Бузову». Пары могли прийти и узаконить отношения под песни Ольги, которые исполнил квартет музыкантов из местного оркестра. НА мероприятие молодожены решили прийти в обычной, повседневной одежде.

Пользователи Сети начали шутить о том, что музыкантов заставили играть песни Ольги Бузовой, что было видно на лицах во время игры. Другие отметили, что просто старались избегать данного района города, во избежание психологических травм. Также пользователи отметили, что композиции Бузовой являются не лучшими для заключения брака, ведь большинство из них об одиночестве.