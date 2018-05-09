Вандалы разгромили скульптуры на набережной Перми

Для жительницы Перми прогулка по набережной окончилась испорченным настроением и возмущением в адрес охраны, которая не смогла уследить за скульптурами.

Своим негодованием девушка поспешила поделиться в социальной сети «ВКонтакте». В качестве доказательства, автор добавила пару фотографий, наглядно показывающие, что её возмутило. Возле белых разрушенных скульптур лежат осколки, которые, видимо, даже не успели убрать, так как вандалы орудовали ночью. Жительница Перми отметила и то, что охрана выполняет свои обязанности ненадлежащим образом, из-за чего часть хулиганам удалось уйти безнаказанными.

Пользователи Сети поддержали публикацию, полагая, что скульптуры были сломаны буйной молодежью. Однако некоторые отмечают, что на набережной Перми установлено множество камер, поэтому, при желании, найти вандалов не составит труда. В комментариях к публикации отметили и то, что следует ужесточить административную ответственность за вандализм, подкрепив её серьезными штрафами. По мнению пользователей, только такие меры позволят остановить хулиганов, когда они захотят разгромить что-нибудь еще.