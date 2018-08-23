В Ульяновске качели для детей-инвалидов закрыли на замок

Детей на инвалидных колясках лишили возможности опробовать качели в новом современном парке.

Большее года в Прибрежном парке у Куйбышевского водохранилища в Ульяновске местные власти обещали сделать современную бесплатную детскую площадку. Большой акцент делался на том, что объект будет пригоден для детей с ограниченными возможностями. Как на самом деле обстоят дела, жительница Ульяновска рассказала в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте».

Оказалось, что парк действительно оборудован качелями и каруселями для детей на инвалидных колясках. Как рассказала очевидец, покататься на них всё равно не удастся – самый нормальный аттракцион был закрыт на замок, а специальный опускающийся пандус для коляски обмотали цепью и прикрепили к основанию качели. Из-за цепи и замка сдвинуть качели почти невозможно, а никакой информации о том, где взять ключ, нет. Комментаторы предположили, что ключи можно взять у администрации парка. По их мнению, закрыть качели было вынужденной мерой, чтобы их не сломали раньше времени.