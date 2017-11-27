Ради пиара: Немецкая звезда реалити побрила зону бикини в прямом эфире

Звезда «Большого Брата», по мнению поклонников, решила таким образом повысить число подписчиков.

Немецкая модель Катя Красавице нередко шокировала в Сети откровенными фото и видео. Она касалась себя в интимных местах, становилась в двусмысленные позы и не стеснялась демонстрировать себя в полуголом виде в ванной. Однако новая выходка шокировала фанатов модели. Знаменитость побрила интимную часть тела на глазах у телезрителей. В прямом эфире Катя Красавице забралась в ванную, напустила пены и начала эпилировать зону бикини. Иногда к ней заходили и другие участники реалити, однако модель притворялась, будто не видит ни их, ни камеры.

В Сети селебрити прокомментировала свою выходку, подчеркнув, что её повеселила реакция коллег по проекту. Однако фанаты такой поступок не посчитали смешным, заявив, что даже ради пиара таким заниматься не нужно было. Стоит отметить, что звёзды предпочитают не шокировать публику настолько интимными деталями своей жизни, хотя это нередко приносит им большой «хайп». Так, недавно Настя Ивлеева смогла даже стать популярнее Бузовой в России в связи с освещением своих пристрастий в сексе.