Пол Маккартни рассказал о «встрече» с Богом

Легендарный музыкант признался, что его вера в «высшие силы» имеет вполне реальное обоснование.

В недавнем интервью британскому изданию Сэр Пол Маккартни рассказал о последних годах жизни The Beatles. Когда стало понятно, что группа не сможет продолжать карьеру, было решено – необходим последний альбом. То время наиболее болезненно переживал Маккартни и нешуточно пристрастился к алкоголю и наркотикам, о чём позднее пожалел. В один из психоделических «приходов» Маккартни осознал, что находится у подножья чего-то высокого. Сначала музыкант подумал, что перед ним бесконечно уходящая в небо стена. Но ощущения подсказывали: он встретился с Богом.

Сам Пол Маккартни просит не списывать настолько значимое событие на депрессию и эффект вредных веществ. Для него «встреча» с Богом оказалась предельно реальной. Стоит отметить, что это не единственное путешествие музыканта на «тот» свет. В период того же периода развала The Beatles, когда Маккартни чувствовал себя наиболее раздавленным, к нему во сне явилась мать и заверила, что проблемы обернутся успехом. Данное событие, и постоянную веру в жизнь после смерти, певец также не спешит связывать с наркотиками и говорит, что они только помогли ему открыть «третий» глаз.