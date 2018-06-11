Лена Миро сравнила Серова с Вайнштейном за его интим с участницей «Дома-2»

Блогер Лена Миро прокомментировала скандал, который произошел между 64-летним певцом Александром Серовым и молодой участницей «Дом-2» Дарьей Друзьяк.

Недавно 29-летняя Дарья Друзьяк обвинила Александра Серова в домогательствах и нездоровом отношении к ней. При этом девушка не отрицала, что с певцом у неё случался интим. Также Дарья сообщила, что артист выгнал её на улицу, когда между ними случился конфликт.

Всю данную ситуацию интернет-журналистка Лена Миро в своей новой статье в LiveJournal сравнила с голливудской историей и движением «me too», а самого Александра Серова приравняла к продюсеру Харви Вайнштейну, который имел сексуальный контакт с актрисами взамен на роли в кино.