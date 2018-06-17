В Сочи двое мужчин побоялись спасти тонущую собаку

Однако они продолжили наблюдать за попытками животного выбраться на сушу.

Ролик с попавшей в бассейн собакой был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». На видеозаписи видно, как животное подплывает несколько раз к краю, пытаясь выбраться, но все попытки остаются безрезультатными. Двое мужчин просто наблюдали за тонущей собакой, стоя в стороне от фонтана. Затем один из них достал телефон и начал звонить, но дальнейшая судьба животного так и осталась неизвестной.

Автор видеозаписи назвала происходящее крайне возмутительной ситуацией. Она уверена, что мужчины побоялись того, что собака может их забрызгать водой. Автор ролика не стесняется в выражениях в адрес мужчин, стоящих на улице, и возлагает всю вину за бездействие на них. Пользователям Сети возмущение показалось странным. Они уверены, что женщина могла сама помочь бедному животному, вместо того, чтобы снимать происходящее и винить во всём других людей. «Только комментировать и могут», «Выйди да вытащи», - пишут пользователи Сети в адрес автора ролика.