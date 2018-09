Известный автор написала книгу о том, как «расстаться с телефоном»

Кэтрин Прайс составила 30-днейвный курс избавления от зависимости, но жизнь меняется уже на 7-й день, говорят энтузиасты.

Книга, написанная женщиной, так и называется: «How to Break Up with Your Phone» («Как расстаться с телефоном»). Книга предполагает определить уровень своей зависимости от гаджетов и, исходя из результатов, назначать жёсткость «терапии». Согласно последним исследованиям, в среднем 81% владельцев смартфонов уверены, что сутками не выпускают «любимца» из рук, засыпая и просыпаясь рядом с ним. С этого предлагает начать и Кэтрин Прайс.

Известный автор даже сравнила отношения со смартфоном с отношениями с «токсичным» партнёром. Так, следует спрятать зарядное устройство в дальнее место и поместить рядом со спальным местом настоящий будильник. Также для эффективного расставания необходимо отключить уведомления, сменить рингтон на менее раздражающий и удалить из гаджета все социальные сети. Ближе к концу первой недели телефон нужно сделать максимально скучным: установить чёрно-белые обои и лишить его любых красок.

Привыкнув к такому виду гаджета, человек быстро забывает о своей привязанности и находит окружающий мир интересным. Вскоре пропадает и желание покупать новые флагманы, и телефон обретает в руках «свободного» человека свои первоначальные функции.