Житель Евпатории опроверг новости о кислотных дождях в Крыму

С помощью простой химической реакции мужчина доказал, что все новости о кислотных дождях оказались фейковыми.

Житель Евпатории опубликовал в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» видеоролик, в котором опроверг все новости о кислотных дождях в Крыму. Мужчина с помощью курса школьной химии наглядно показал, что осадки на полуострове находятся в норме, несмотря на заявления СМИ после аварии на заводе в Армянске.

Во время проливного дождя автор видео вышел на улицу, чтобы проверить, образовалась ли так называемая кислая среда. Для этого он использовал углекислый натрий или соду кальцинированную техническую. Житель Евпатории высыпал вещество на асфальт, но никакой реакции не было. Когда сода попадает в стакан с кислотой, начинается бурное выделение углекислого газа. Отсутствие реакции означает, что никаких кислотных дождей в Крыму нет.

Чтобы эксперимент был более достоверным, пользователи Сети предложили использовать лакмусовый индикатор или Ph-метр. С помощью подручных средств комментаторы установили, что дождь в Симферополе показал повышенный уровень кислоты, хотя в норме Ph осадков должен оставаться нейтральным.