Жительница Тольятти возмутилась качеству купленного детского питания

Вместо пюре из упаковки появилась непонятная чёрная жижа.

Жительница Тольятти купила фруктовое пюре в одном из магазинов города. Срок годности товара не вызывал подозрений, как и целостность упаковки. Автор отмечает, что крышка открылась с характерным щелчком, что доказывает сохранность опломбировки. Но вот цвет содержимого заставил женщину усомниться в пригодности продукта к употреблению. Жительница Тольятти подумала, что в продукт может входить черника, которая придавала странный черный цвет пюре, но в составе она её не обнаружила. Возмутившись качеству приобретённого товара, женщина обратилась в одну из групп города в социальной сети, где спросила пользователей о том, куда следует обратиться.

Подписчики стали говорить о том, что впервые сталкиваются с проблемами пюре от производителя, которого указала женщина. Многие из них отметили, что покупают продукцию на протяжении нескольких лет, и претензий не было. Но в любом случае, женщине следует обращаться к производителю пюре, так как срок годности не истёк, и нарушения произошли при изготовлении. Также некоторые предложили готовить питание для ребёнка собственноручно, чтобы точно знать о качестве.