Звезда в шоке и просит власть, отвечающую за его округ, сложить полномочия.

Сергей Зверев 9 сентября покинул свою квартиру, чтобы отдать голос за будущего мэра столицы. Однако путь ему перегородил зловонный запах подложенной правительством свиньи. Около элитного дома российской эпатажной звезды вновь появилась помойка, на которую Зверев пожаловался ещё пару лет назад. Тогда урны убрали, а территорию очистили.

Новая свалка появилась под окнами звезды за день до выборов. И за столь короткое время успела обрасти запахами. Мусор, который жители Москвы не привыкли делить, смешался, а жидкости из него растеклись по близлежащей территории. По словам Сергея Зверева, к свалке сбегаются, даже чтобы справить нужду. Настоящей власти звезда предложила уйти в отставку в течение трёх дней в виду неисполнения должностных обязанностей.