«Это позор»: Анна Седокова утёрла нос украинскому каналу

Певица рассказала, как ей удалось отомстить опозорившему её начальнику.

До начала своей певческой карьеры Анна Седокова работала по специальности. Первый опыт работы телеведущей звезда получила на телеканале O-TV, где вела модную программу «O-TV Models». Далее девушка взяла новую высоту и появилась в одном из самых рейтинговых шоу Украины «Подъём» на крупном «Новом канале». Однако прославилась Седокова как певица и участница сексуального трио ВИА Гра. А этого могло бы не случиться, если бы после увольнения Седокова не взяла курс утереть несправедливому начальнику нос.

Исходя из рассказа певицы, её уволили с «Нового канала», без предупреждения заменив на новую ведущую. Об этом ей сказала ассистентка за секунды до выхода «Подъёма» в эфир. «Мне казалось, что после такого позора меня не возьмут больше никуда. Ведь меня «уволили», - жалуется исполнительница. Но слёзы она лила всего лишь месяц, после чего запела в «лучшей группе наших стран». Тем не менее, Анна Седокова до сих пор дружит с отказавшимся от неё украинским каналом, но теперь за эфирное время звезды продюсерам приходится платить «во много раз больше».