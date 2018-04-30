Светлана Лобода рассказала, почему пропала из социальных сетей

Плотный график заставляет певицу полностью отдаться в творчестве, а новые снимки и публикации поклонники смогут увидеть позже.

На своей странице в Instagram Светлана Лобода постаралась объяснить, почему фанаты не видят новых записей. Певица рассказала, что не успевает заниматься социальными сетями, а всё свободное время у неё отнимают перелёты и поездки. Исполнительница не пропала для своих поклонников, но времени на фотографии у неё просто нет. Однако в скором времени Лобода сможет радовать поклонников записями: «Мы заканчиваем тур. Остались считанные города». Но октябрь не знаменует отдых для певицы, а просто ставит другие задачи.

После окончания тура Светлана займётся подготовкой к новому шоу, а также записью новых песен. Она рассказала о том, что потом у неё начнётся тур по Германии, а за ним – по Америке.

Поклонники считают, что работать певице не стоит работать на износ, а следует уделять больше времени себе и ребёнку. Многих интересует, с кем остаётся дочка Светланы, пока мама находится в турах и разъездах.