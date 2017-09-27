Пилот рассказал, как летать без риска для здоровья

15 пассажиров из 100 после перелёта обращаются к врачу, хотя могли бы избежать проблем.

Роберт Зейдель, пилот и авиаэксперт, уверен, что пассажиры часто сами вредят себе, не зная элементарных правил полёта без риска для своего и чужого здоровья. Во-первых, чтобы не подцепить вирус и не ухудшить своё неважное состояние, не нужно быть источником инфекции. Испытывая даже лёгкое недомогание, желательно отказаться от полёта, говорит Зейдель. Но если лететь всё-таки нужно, то пилот советует запастить антигриппозными «порошочками» и выбирать незагруженные дни – вторник, среду и четверг. В эти дни количество пассажиров намного меньше, а потому меньше и распространителей вирусов.

Уже оказавшись в аэропорту, пассажир сталкивается с кишащими микробами местами – не в туалете, а на линии безопасности и у стола регистрации. После посещения этих мест следует тщательно вымыть руки. Салон самолёта и физика полёта – идеальные условия, ослабляющие иммунную систему. При сухости кожи или слизистой (что является лакомым кусочком для инфекций), пилот рекомендует увлажнять эти места кремом или спреем, и как можно чаще пить воду. В то же время желательно отказаться от алкоголя. Для большего комфорта не нужно бояться встать и походить по салону. Это убережёт от развития тромбоза глубоких вен и джетлага.